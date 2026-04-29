Il sequel de Il Diavolo veste Prada presenta un secondo personaggio antagonista che potrebbe passare inosservato. La trama del film, sebbene lineare, si sviluppa seguendo un percorso definito senza molte sorprese. La presenza di questo nuovo villain si inserisce nella narrazione senza creare grandi sconvolgimenti, rimanendo nascosta rispetto agli altri elementi della storia.

Pur non essendo un film dall’intreccio narrativo particolarmente complicato, Il Diavolo veste Prada 2 ha una trama piuttosto delineata. Andy è ancora una volta il personaggio idealista che vuole salvare la situazione, Miranda è il capo scontroso che nasconde un lato più tenero ed Emily continua a comportarsi esattamente come vent’anni fa. Ovviamente c’è anche un villain, il personaggio che vuole acquisire Runway sostituendo tutto e chiunque con l’intelligenza artificiale. Il Diavolo veste Prada 2, però, ha anche un secondo cattivo, una minaccia incombente sul buon gusto dei protagonisti del film: l’abbigliamento tecnico. In una delle prime...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Diavolo veste Prada 2 ha un secondo villain che pochi noteranno

Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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