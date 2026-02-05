Anne Hathaway ha un desiderio | che ci vestiamo bene per andare a vedere Il diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway ha espresso un desiderio semplice, ma chiaro: vuole che tutti si vestano bene per andare a vedere Il diavolo veste Prada 2. È Andy Sachs stessa a chiedere di curare l’outfit, sperando di ricevere l’approvazione di Miranda Priestly. La star invita il pubblico a fare attenzione ai dettagli e a vestirsi con stile, proprio come farebbe il personaggio che ha interpretato.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. E per chi, invece, non ha ancora un'idea precisa? Ovvio, c'è tempo fino al 1° maggio, ma magari, per prepararsi, potrebbe seguire il consiglio di Anne Hathaway. Sì, proprio lei, che è tornata a interpretare Andy Sachs, decide di lanciare un appello rivolto a chi andrà al cinema per ammirare il sequel del film cult sulla fashion industry. «Spero che tutti si vestano eleganti e vadano al cinema». Questo il desiderio dell'attrice e - siamo onesti - non è certo un sogno impossibile da realizzare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anne Hathaway ha un desiderio: che ci vestiamo bene per andare a vedere Il diavolo veste Prada 2 Approfondimenti su Anne Hathaway Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada. Il teaser de Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway e Meryl Streep di nuovo insieme, e quella battuta che fa impazzire i fan Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anne Hathaway cade sul set del sequel di Il diavolo veste Prada a New York Ultime notizie su Anne Hathaway Argomenti discussi: Il diavolo veste Prada 2, il trailer ufficiale con Anne Hathaway e Meryl Streep | Video; Il diavolo veste Prada 2, il trailer del film; Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale; Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una smemorata Meryl Streep nel trailer ufficiale. Anne Hathaway ricorda Valentino: 'Un titano che ha illuminato il mio mondo'Anne Hathaway ricorda Valentino Garavani: Un onore averti conosciuto e amato. L'attrice evoca il rapporto speciale con lo stilista ... it.blastingnews.com Da Anne Hathaway a Anna Wintour e Donatella Versace: l’addio della moda a Valentino. Le immagini dei vip presenti al funerale – VIDEORoma dà l'ultimo addio al Maestro della moda nella Basilica di Santa Maria degli Angeli con star e stilisti da tutto il mondo ... ilfattoquotidiano.it Radio KissKiss. KT Tunstall · Suddenly I See. Miranda Priestley ha appena approvato il tuo outfit Sta per uscire al cinema uno dei film più attesi del decennio, "Il Diavolo veste Prada 2" e Anne Hathaway, in occasione dell'evento ha dichiarato di sognare che facebook Anne Hathaway, Meryl Streep Emily Blunt tornano più favolose e smemorate che mai nel nuovo capitolo della saga x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.