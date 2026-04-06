Il momento che gli appassionati di moda (e di grande cinema) aspettavano da vent’anni è finalmente arrivato. Il final trailer di Il Diavolo veste Prada 2 è online, e ci riporta nei corridoi di Runway, ma il panorama è drasticamente cambiato. Miranda Priestly (Meryl Streep) deve fare i conti con il declino dell’editoria cartacea e, per salvare la sua creatura, è costretta a rivolgersi proprio a lei: Emily Charlton (Emily Blunt). L’ex assistente, ora diventata una potente dirigente di un colosso del lusso, detiene il potere (e il budget pubblicitario) necessario a tenere in vita la rivista. Il trailer gioca tutto sulla tensione e sull’ironia tagliente tra le due, mentre Andrea “Andy” Sachs (Anne Hathaway) sembra trovarsi nuovamente nel mezzo, forse come giornalista pronta a raccontare il tramonto (o la rinascita) di un’era. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Miranda contro Emily: il final trailer di Il Diavolo veste Prada 2 lancia la sfida definitiva

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