Il Diavolo Veste Prada 2 | alla Rinascente di Milano ricostruito il set dell’ufficio di Miranda Priestly

Nella sede della Rinascente di Milano è stato ricostruito il set dell’ufficio di Miranda Priestly, personaggio protagonista di un film molto noto. L’allestimento, che richiama le scene della pellicola, è visibile al pubblico e rappresenta un esempio di come il negozio si impegni nel proporre iniziative legate alla cultura popolare. L’evento si inserisce nel quadro delle attività volte a valorizzare gli spazi commerciali con allestimenti temporanei.

Due tacchi giganti catturano l’attenzione della capitale lombarda in occasione della Milano Design Week. Una scultura alta quasi quattro metri all’ingresso della Rinascente in piazza Duomo e al piano -1 una sceneggiatura che ricostruisce il famoso ufficio di Miranda Priestly, tutto per inaugurare il mese dedicato all’uscita delDiavolo Veste Prada 2.Manca sempre meno al29 aprilee tutto il mondo è in attesa dell’iconico cult sui grandi schermi. Milano è pronta e la prova è proprio il set alla Rinascente aperto al pubblico il 14 di aprile con l’intenzione di attrarre i visitatori della settimana dedicata al design. L’installazione durerà tre settimane, dal 14 di aprile al 4 maggio, ed è stata predisposta proprio per inaugurare il nuovo film 20th Century Studios, in uscita nelle sale italiane il 29 aprile.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2: alla Rinascente di Milano ricostruito il set dell’ufficio di Miranda Priestly IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano Notizie correlate Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 arriva a Milano: Rinascente diventa un set immersivo Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Andy omaggia la Cina, Miranda sceglie il blu (non ceruleo). Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a Shanghai; Il Diavolo veste Prada a Milano: l'ufficio di Miranda Priestly apre alla Rinascente del Duomo; Il diavolo veste Prada 2, il trailer finale è fuori: lo scandalo di Miranda, la sfilata di moda a Milano e la nuova canzone di Lady Gaga; Il Diavolo veste Prada 2: ciak in Rinascente con un maxi takeover. Il Diavolo veste Prada: style (r)evolution. Confronto dei guardaroba 2006 VS 2026Venti anni: questa la distanza tra Il Diavolo veste Prada e Il diavolo veste Prada 2, attesissimo sequel della pellicola cult del 2006 in uscita il 29 aprile. Oltre Miranda, Emily, Nigel ed Andy, prot ... msn.com Il Diavolo Veste Prada 2 arriva a Milano: Rinascente diventa un set immersivoMilano si trasforma in un mini set cinematografico. Dal 14 aprile al 4 maggio, Rinascente Milano Piazza Duomo apre le sue porte a Il Diavolo Veste Prada 2, attesissimo sequel del cult che arriverà nel ... amica.it "Hathaway. Tucci. Blunt. Streep. È tutto. Il Diavolo Veste Prada 2 vi aspetta solo al cinema dal 29 Aprile. Aquistate ora il vostro biglietto. " - facebook.com facebook «Il Diavolo Veste Prada 2» approda a Milano: la Rinascente si trasforma nel cuore della rivista «Runway» x.com