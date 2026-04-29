La commedia con star Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci sembra aver convinto i critici americani, che hanno condiviso reazioni molto positive. Il Diavolo Veste Prada 2 arriva oggi nelle sale italiane e le reazioni della stampa americana anticipano un sequel convincente che sembra in grado di non deludere le aspettative dei fan della commedia cult. Sul grande schermo si assisterà a un nuovo capitolo della storia che ruota intorno al magazine di moda Runway e tra gli elementi più apprezzati dalla critica c'è il modo in cui viene rappresentata l'attuale situazione dell'editoria. Le reazioni della stampa USA a Il Diavolo veste Prada 2 Tra i tweet condivisi online per commentare la visione in anteprima del film Il Diavolo Veste Prada 2), .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo Veste Prada 2 convince la stampa USA: "divertente, emozionante, e mostra la realtà dell'editoria"

Il Diavolo Veste Prada 2 | Consigli per il Mondo della Moda

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