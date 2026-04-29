Un giuslavorista commenta il nuovo decreto lavoro, definendolo come una vera e propria rivoluzione di sistema. Secondo quanto affermato, si tratta di una svolta strutturale introdotta con il provvedimento approvato il 1° maggio, che stabilisce per la prima volta alcune novità significative nel quadro delle norme sul lavoro. Il decreto modifica alcuni aspetti fondamentali delle tutele e delle modalità di assunzione, con effetti che si prevede possano influenzare il settore a lungo termine.

Una svolta di sistema, strutturale. “Con il decreto 1° maggio per la prima volta si afferma che il riferimento salariale è nel solo contratto collettivo sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale: è una rivoluzione di sistema avviata con una formulazione con efficacia giuridica netta, che provoca immediatamente l’ espulsione dei contratti dumpisti firmati dalle tante sigle sindacali minori che riconoscono salari più bassi”. Così, con AdnkronosLabitalia, Alessandro Paone, avvocato giuslavorista e fondatore di Nius studio legale, illustra la filosofia del decreto lavoro approvato dal Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il decreto lavoro del governo è una rivoluzione di sistema”: parla il giuslavorista

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