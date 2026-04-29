Il cuore della Valmarecchia si tinge di rosso | quattro giornate per la storica Festa dal Zarisi

Da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno, Pietracuta ospiterà la tradizionale Festa dal Zarisi, una manifestazione che da oltre quarant’anni celebra le ciliegie, frutto simbolo della zona. L’evento si svolgerà in diverse location del centro storico e prevede stand dedicati alla vendita di prodotti locali, momenti di intrattenimento e degustazioni di ciliegie fresche. La festa si è consolidata nel tempo come appuntamento primaverile di riferimento per residenti e visitatori.

Da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno, torna l'appuntamento più dolce della primavera romagnola. Pietracuta si prepara a riabbracciare la sua Sagra delle Ciliegie, l’evento che dal 1976 celebra il frutto simbolo del territorio e che per l'edizione di quest'anno ha deciso di allungare i.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Modigliana si tinge di rosso: torna "Sangiovese in Festa" tra musica, arte e saporiNel cuore della Romagna toscana, dove i filari disegnano il paesaggio e la storia si respira in ogni vicolo, Modigliana si prepara a celebrare il suo... Il lago d’Averno si tinge di rosso: lo spettacolo a Pozzuoli ripreso dal drone – VideoIl fenomeno, che si ripete ogni anno, non ha nulla a che vedere con la sismicità dell’area, ma è dovuto alla presenza di particolari alghe, che in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Alla scoperta di insetti e animali acquatici nell'oasi WWF di Verucchio; Intra Moenia, Santarcangelo riscopre le tracce francescane; Teatro e incontri per andare oltre i confini; Tragico incidente stradale Massimiliano non ce l’ha fatta Il cuore del 56enne si è fermato nella notte. In Valmarecchia il modello diffuso del Sistema di accoglienza e integrazioneDall’abitare nei centri alla formazione e al lavoro, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia punta su responsabilità e autonomia per trasformare l’accoglienza in inclusione concreta ... altarimini.it Valmarecchia, rafforzati i servizi per le famiglie: psicologi e Osservatorio Sociale al centro della rete educativa Leggi qui: https://altarimini.it/valmarecchia-rafforzati-i-servizi-per-le-famiglie-psicologi-e-osservatorio-sociale-al-centro-della-rete-educativa.php - facebook.com facebook Terme, bici e panorami: 48 ore in Romagna tra Valmarecchia, borghi malatestiani e relax alle Terme di Riccione. Un itinerario per chi ama il benessere… con il vento tra i capelli! visiter.it/d8om | #inEmiliaRomagna x.com