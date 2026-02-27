Il lago d’Averno si tinge di rosso | lo spettacolo a Pozzuoli ripreso dal drone – Video

Al lago d’Averno si osserva un cambiamento di colore dell’acqua, visibile anche da drone. Ogni anno, questo fenomeno si ripete senza essere legato a eventi sismici, ma alle caratteristiche delle alghe presenti nel bacino. Le condizioni ambientali influiscono sulla tinta rossa che si forma, creando uno spettacolo naturale che attira l’attenzione dei visitatori.

Il fenomeno, che si ripete ogni anno, non ha nulla a che vedere con la sismicità dell'area, ma è dovuto alla presenza di particolari alghe, che in determinate condizioni ambientali "colorano" l'acqua. E così il lago d'Averno, il lago vulcanico situato nel comune di Pozzuoli, si è tinto di rosso. Nelle immagini girate con il drone, nella mattina di giovedì 26 febbraio, si può osservare lo specchio d'acqua con un colore tendente alle tonalità del magenta. Il fenomeno dura in genere qualche settimana.

