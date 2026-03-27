Master eCampus per la scuola | le funzioni del dirigente tecnico tra valutazione e management Un percorso per approfondire competenze giuridiche gestionali e valutative 60 cfu Full Online

L’Università eCampus ha avviato un Master universitario intitolato “Le funzioni del Dirigente Tecnico tra valutazione e management”. Il corso, che si svolge interamente online, prevede l’assegnazione di 60 crediti formativi universitari. È rivolto a coloro che desiderano approfondire competenze giuridiche, gestionali e valutative specifiche del settore scolastico italiano.

L’Università eCampus propone il Master universitario “Le funzioni del Dirigente Tecnico tra valutazione e management”, un percorso altamente qualificante creato per chi desidera acquisire conoscenze specialistiche e operative nel contesto scolastico italiano contemporaneo. La proposta è rivolta a docenti, aspiranti docenti, professionisti e operatori del settore educativo e scolastico interessati ad approfondire competenze normative, organizzative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati “Management della scuola: il DSGA”: il master di eCampus da 60cfu interamente online, un percorso strutturato per consolidare competenze giuridico amministrative e gestionaliL’Università degli Studi eCampus propone il Master universitario “Management della scuola: il DSGA”, un percorso formativo creato per chi desidera... eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo... Contenuti e approfondimenti su Full Online Argomenti discussi: Master eCampus La professione docente nella scuola di oggi. Competenze moderne per il docente contemporaneo. Master eCampus La professione docente nella scuola di oggi. Competenze moderne per il docente contemporaneoL’università eCampus ha attivato il Master La professione docente nella scuola di oggi, un percorso strutturato per aggiornare e potenziare le competenze di chi già insegna o aspira a farlo. Un Mast ... orizzontescuola.it eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaQuesto Master ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche nel campo del coding e del pensiero computazionale, inteso come capacità di scomporre problemi complessi in parti ... orizzontescuola.it