Durante un convegno organizzato dal movimento di estrema destra, sono state rivolte accuse alle istituzioni. Il segretario nazionale ha incaricato i propri avvocati di procedere con determinati atti legali, citando come motivo lo stop a un'azione ritenuta doverosa. L’evento ha coinvolto diversi esponenti e ha suscitato attenzione sui canali di comunicazione del gruppo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici delle denunce o delle motivazioni ufficiali.

Il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha dato mandato ieri ai propri legali di procedere contro il sindaco di Predappio, Roberto Canali, e il questore e il prefetto di Forlì-Cesena, rispettivamente Claudio Mastromattei e Rinaldo Argentieri, in seguito al divieto di svolgere il convegno ‘La fine dell’antifascismo’ nello stabilimento dell’ex Caproni ed ex L’Arte sabato 25 aprile, Festa della Liberazione. Fiore dice di voler procedere "per il reato di violenza privata e in via civile per eccesso di potere, per aver condotto una serie di azioni in regime di disparità di trattamento e discriminazione sia nei confronti di chi voleva condurre o partecipare alla conferenza, sia verso chi avrebbe voluto partecipare al corteo commemorativo di domenica".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il convegno di Forza Nuova. Denunce contro le istituzioni. Canali: "Lo stop? Era mio dovere"

Notizie correlate

Il convegno di Forza Nuova: "Vescovo, noi cristiani". Le Acli: "Inaccettabile"Il convegno organizzato dal giornale online Fahrenheit2022 e da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio, dal titolo ‘la fine dell’antifascismo’, è stato...

Predappio e il 25 aprile, Forza Nuova sfida il divieto: “Il convegno si fa”. E lo sposta all’apertoPredappio (Forlì), 25 aprile 2026 – “Il convegno del 25 Aprile, organizzato a Predappio da Forza Nuova e Fahrenheit2022, si terrà regolarmente, nel...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La Prefettura vieta il convegno sulla fine dell’antifascismo organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio; Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismo; Predappio, Forza Nuova alla fine arriva: convegno e comizio. Non vogliono farci parlare; Il 25 aprile e l’ignobile convegno di Forza Nuova a Predappio.

Il convegno di Forza Nuova. Denunce contro le istituzioni. Canali: Lo stop? Era mio dovereAccuse a questore, prefetto e sindaco di Predappio: Violenza privata. Striscione davanti alla sede dell’Anpi ... ilrestodelcarlino.it

Il convegno di Forza Nuova. No all’area della Caproni, blindata. Poi in cento a Rocca delle CaminateSpiegamento di forze a Predappio Alta. Poi il cambio di programma (ma divieti anche all’aperto). Alla fine il segretario ha parlato nella sala del ristorante, vicino alla residenza estiva di Mussolini ... ilrestodelcarlino.it

IL CASO FORZA NUOVA - A pochi giorni dal contestato raduno di Forza Nuova, ospitato negli spazi esterni del circolo Acli di Rocca delle Caminate, il clima resta teso ma improntato alla riflessione - facebook.com facebook

Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, a Predappio il 25 aprile: "L'antifascismo e' finito." Alla domanda se si definisse fascista: "Io mi definisco un rivoluzionario." #Fiore #ForzaNuova #Predappio #25Aprile #Politica #Italia #Extremadestra Segui @LaPresse_it p x.com