Il convegno organizzato da Fahrenheit2022 e Forza Nuova si è tenuto il 25 aprile a Predappio con il titolo “la fine dell’antifascismo”. Inizialmente previsto altrove, l’evento è stato spostato presso il Circolo Acli di Rocca delle Caminate, che appartiene alla parrocchia. La manifestazione ha attirato diverse reazioni pubbliche, tra cui quella delle Acli, che hanno definito l’evento inaccettabile.

Il convegno organizzato dal giornale online Fahrenheit2022 e da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio, dal titolo ‘la fine dell’antifascismo’, è stato spostato dagli organizzatori presso il Circolo Acli di Rocca delle Caminate, i cui locali sono della parrocchia. Il prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri e il sindaco di Predappio Roberto Canali avevano vietato l’area ex Caproni "per inagibilità del locale e della zona esterna". Ma l’iniziativa ha fatto discutere in ambienti cattolici. Il parroco don Franco Appi si è detto "allibito e arrabbiatissimo" per non essere stato avvisato dai dirigenti del circolo. Si è parlato di "seri provvedimenti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il convegno di Forza Nuova: "Vescovo, noi cristiani". Le Acli: "Inaccettabile"

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