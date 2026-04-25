A Predappio, in provincia di Forlì, si svolgerà il convegno del 25 aprile organizzato da Forza Nuova e Fahrenheit2022. Nonostante il divieto, gli organizzatori hanno deciso di spostare l’evento all’aperto, nel piazzale davanti alla Caproni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che l’appuntamento si terrà comunque nella stessa data. La scelta di mantenere l’evento ha suscitato reazioni diverse tra le autorità e la popolazione locale.

Predappio (Forlì), 25 aprile 2026 – “Il convegno del 25 Aprile, organizzato a Predappio da Forza Nuova e Fahrenheit2022, si terrà regolarmente, nel piazzale antistante la Caproni”. Parola di Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, che sfida i divieti della Prefettura e l’ordinanza del sindaco di Predappio, Roberto Canali, secondo la quale, non solo è vietato fare riunioni nel fabbricato ad uso artigianale, ma anche nell’area adiacente. Stando infatti a fonti delle forze dell’ordine, anche l’area esterna avrebbe una vocazione produttiva, non abilitata per convegni e concerti. E quindi il convegno non si potrebbe fare neppure all’esterno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Predappio e il 25 aprile, Forza Nuova sfida il divieto: “Il convegno si fa”. E lo sposta all’aperto

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