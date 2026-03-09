Liceo Righi Roma dopo gli atti vandalici l’USR Lazio chiede l’installazione immediata di telecamere

L’USR Lazio ha annunciato che il Liceo Righi di Roma ha subito ripetuti atti vandalici e ha richiesto l’installazione immediata di telecamere di sorveglianza. La decisione arriva in seguito ai danni causati alle strutture scolastiche, con l’obiettivo di tutelare gli studenti e il personale. La richiesta è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato emesso dall’ufficio regionale.

Il comunicato dell'USR Lazio condanna i ripetuti atti vandalici al Liceo Righi di Roma e chiede nuove telecamere per garantire il diritto allo studio degli allievi.