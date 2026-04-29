Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato la creazione di una nuova forza paramilitare dedicata alla protezione delle risorse di terre rare, considerate strategiche per l’economia nazionale. La decisione è stata comunicata all’inizio della settimana e prevede il supporto di Stati Uniti ed Emirati Arabi. La misura si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale verso il settore estrattivo del paese.

Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha reso noto all’inizio della settimana l’avvio di una nuova forza paramilitare destinata alla tutela del comparto estrattivo nazionale, pilastro dell’economia e sempre più al centro delle dinamiche geopolitiche internazionali. L’iniziativa, sostenuta da capitali provenienti da Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, si inserisce nella strategia di Washington per consolidare l’accesso alle materie prime critiche, in un quadro segnato da equilibri precari nell’est del Paese. Secondo l’ Ispettorato generale delle miniere, il dispiegamento sarà graduale. Una prima unità, composta da circa 2.500-3.000 uomini, dovrebbe entrare in funzione entro dicembre, dopo sei mesi di addestramento svolto insieme alle forze armate regolari.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Congo crea un esercito per difendere le sue terre rare (aiutati da Usa ed emirati)

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