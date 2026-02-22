Referendum la campagna elettorale al via | subito un faccia a faccia Nordio-Conte A destra in coro | Non è un voto sul governo

Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, afferma che il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta la decisione più rilevante della legislatura, innescando una forte mobilitazione tra i sostenitori. La campagna elettorale si apre con un confronto tra Nordio e Conte, che mettono subito in chiaro che il voto non riguarda il governo. I dibattiti si intensificano mentre i cittadini si preparano alle urne.

E’ Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, che per galvanizzare comprensibilmente la base elettorale alza l’asticella: il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo è “la scelta più importante della legislatura ” dice. “Interviene sull’equilibrio tra i poteri, non sull’organizzazione degli uffici” la spiegazione tecnica, “è una scelta politica che la maggioranza ha imposto senza modifiche. Per questo il referendum sarà anche un giudizio sul governo che quella riforma l’ha voluta e imposta”, azzarda il senatore democratico. Manca un mese al voto e, stando a diversi sondaggi, i fronti del Sì e del No cominciano i rispettivi percorsi di campagna elettorale dalla stessa mattonella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

