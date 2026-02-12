L'indegna squalifica di Heraskevych alle Olimpiadi è la mossa più ipocrita che il CIO potesse fare

L’assenza di Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino, alle Olimpiadi ha suscitato molte polemiche. La sua squalifica, che molti considerano ingiusta, viene vista come un gesto ipocrita da parte del CIO. Le sue espressioni sul casco, che non erano politica, trasmettevano semplicemente un messaggio di umanità e sofferenza, e non una violazione delle regole sportive.

