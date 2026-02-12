L'indegna squalifica di Heraskevych alle Olimpiadi è la mossa più ipocrita che il CIO potesse fare
L’assenza di Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino, alle Olimpiadi ha suscitato molte polemiche. La sua squalifica, che molti considerano ingiusta, viene vista come un gesto ipocrita da parte del CIO. Le sue espressioni sul casco, che non erano politica, trasmettevano semplicemente un messaggio di umanità e sofferenza, e non una violazione delle regole sportive.
Le facce sul casco di Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino squalificato alle Olimpiadi, non erano politica ma umanità. Quella che lo sport, con decisioni così, cerca di cancellare.🔗 Leggi su Fanpage.it
Questa mattina il Cio ha squalificato il pilota ucraino Vladyslav Heraskevych.
Heraskevych ha indossato il casco vietato dal CIO, con le immagini di 27 vittime della guerra nel suo Paese Nel meeting dell’altro giorno a Milano il portavoce del Ciò aveva spiegato che Heraskevych avrebbe potuto indossare un segno di lutto al braccio facebook
