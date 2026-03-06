A Taranto, il 20 ottobre, si è verificato un incidente mortale presso l’acciaieria Ilva, quando un lavoratore è precipitato da una griglia pericolante e ha perso la vita. In quel momento, presente sul luogo, c’era anche il ministro per lo Sport. La vittima si chiamava Loris Costantino, un operaio che lavorava nell’azienda siderurgica.

Taranto. Il giorno che è morto Loris Costantino precipitando da una griglia pericolante sull’acciaieria Ilva, a Taranto c’era il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Ma non ha detto una parola sulla morte di quell’operaio, la seconda avvenuta nel giro di un mese in uno stabilimento gestito dallo stato. E chissà cosa sarebbe accaduto se, invece, a gestirla ci fosse stato un privato, magari una multinazionale straniera. Il giorno dopo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a Taranto per il referendum, ha detto di non sapere nulla della vicenda giudiziaria dell’Ilva perché occupato nella campagna elettorale. Solo pochi giorni prima i parlamentari di Fratelli d’Italia gli avevano chiesto di mandare gli ispettori al tribunale di Milano che ha ordinato di spegnere gli impianti dell’Ilva entro il 24 agosto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ciò che il governo non vede: la morte dell’Ilva e dei suoi lavoratori

Ex Ilva, azienda dell’indotto: licenziamento di tutti i 218 lavoratori, i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a TarantoNella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all'esterno di Aigi, l'associazione degli imprenditori dell'indotto ex Ilva.

