Il liceo Morgagni ripudia qualsiasi guerra | gli studenti espongono lo striscione

Gli studenti del liceo Morgagni di Forlì hanno esposto uno striscione con la scritta

Il Liceo Morgagni di Forlì ha attivato nel corrente anno scolastico un "Laboratorio della pace", condotto da alcune docenti con la partecipazione volontaria di studenti dell'Istituto. Scopo del progetto è promuovere nella comunità una maggiore sensibilità e attenzione verso tematiche di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dal liceo alla caserma: gli studenti del Maffeo Vegio fanno lo stage dai carabinieriLodi, 14 marzo 2026 – Studenti del Maffeo Vegio di Lodi in caserma per una settimana con i carabinieri.

“L’ex principe Andrea è in uno stato mentale di fragilità per la figlia Eugenie che lo ripudia. La polizia gli ha revocato il porto d’armi per sicurezza”: lo rivela un amicoLo stato di fragilità mentale del principe Andrea, ripudiato dalla figlia Eugenie e privato del porto d'armi per motivi di sicurezza L’ex principe...