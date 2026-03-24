La friggitoria mette ancora ko il Comune di Roma | il nuovo round della ' guerra degli odori

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di un esercente al quale era stato impedito di friggere del pollo all'interno del suo locale. Il Comune, che farà ricorso, promette nuove verifiche caso per caso Il Comune di Roma promette battaglia. Il TAR del Lazio, infatti, ha di nuovo “bocciato” il regolamento comunale che vieta la frittura di cibi ai locali privi di canna fumaria. La sentenza, arrivata lo scorso 20 marzo, arriva in seguito al ricorso presentato da un commerciante di via Volturno, nel rione Castro Petrorio. Tutto ruota attorno all’articolo 64 bis del regolamento d’igiene comunale, che pone come regola generale l'obbligo di convogliare i fumi di cottura in canne fumarie esterne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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