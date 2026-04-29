Il Consiglio comunale di Osimo si riunisce questa sera per approvare il bilancio consuntivo 2025. Il documento evidenzia un avanzo libero di circa 2 milioni e 200mila euro e altri 560mila euro di fondi vincolati destinati a progetti di investimento. Questi risultati derivano da una gestione economica che ha permesso all’amministrazione di accumulare risorse da destinare alla città.

Osimo è pronta a votare il bilancio consuntivo 2025 stasera in consiglio comunale, chiuso con un avanzo libero di circa 2 milioni e 200mila euro, più 560mila euro di fondi vincolati destinati a investimenti. In sostanza circa due milioni e 800mila euro che potranno essere impegnati per nuovi investimenti rispetto a quelli già programmati nel bilancio di previsione 2026, approvato a dicembre. "Nel conto consuntivo 2024 l’avanzo di bilancio era stato più alto, di circa 4 milioni e mezzo di euro, questo significa che con la nostra amministrazione, insediata da giugno 2025, il Comune è stato più capace di investire e spendere le risorse accantonate dall’anno prima e impegnate a bilancio - spiega la sindaca Michela Glorio -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune fa economia e si ritrova quasi tre milioni da investire nella città

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