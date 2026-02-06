Sant’Agata si ritrova in piazza Borgo per la prima volta nella storia della città

Questa mattina Sant’Agata si è ritrovata in piazza Borgo per la prima volta nella storia della città. La festa ha preso il via con le candelore, il corteo e la sfilata delle carrozze del Senato, nonostante la pioggia leggera che ha accompagnato l’evento. La gente si è radunata per assistere alle tradizioni che si ripetono da secoli, creando un’atmosfera di festa e di curiosità.

**Sant’Agata, comincia la festa: le candelore, il corteo e la sfilata delle carrozze del Senato Venerdì, 6 febbraio 2026** *Coperto con pioggia debole, 15 °, Venti 10.3 nodi, probabilità di pioggia 95%* Nel cuore della Sicilia, a Catania, la festa di Sant’Agata inizia ufficialmente con il “giro interno”, un evento che da sempre lega la città alla sua storia religiosa, folcloristica e identitaria. Il 5 febbraio 2026, giorno del “giro interno” della celebrazione, ha visto il ritrovamento di Sant’Agata in piazza Borgo – la prima volta nella storia della città – e con essa il ritmo della processione che, come ogni anno, si snoda tra quartieri barocchi, chiese antiche, piazze storiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il Cus Catania ha partecipato per la prima volta alla tradizionale processione per l’offerta della cera.

Sant'Agata: attesa al Borgo per i fuochi, stop delle candelore per la pioggia Alle 6 il fercolo ancora fermo in via Caronda GUARDA LA DIRETTA facebook

#TG2000 - #Catania e l’Italia sotto protezione di Sant’Agata #5febbraio #SantAgata #chiesa #TV2000 @DiocesiCatania @ComunediCatania @UCSCEI @tg2000it x.com