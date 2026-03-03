Comune di Ancona ed Edma insieme per lo sviluppo infrastrutturale della città | quasi 13 milioni investiti nel capoluogo per le reti gas

Il Comune di Ancona e Edma Reti Gas hanno collaborato tra il 2020 e il 2025, investendo circa 10,3 milioni di euro nel territorio, con l’obiettivo di migliorare e aggiornare la rete di distribuzione del gas nella città. Si tratta di un intervento che ha coinvolto diverse aree urbane, con l’intento di rafforzare le infrastrutture locali. L’investimento totale ammonta a quasi 13 milioni di euro.

ANCONA - Tra il 2020 e il 2025, Edma Reti Gas, società del Gruppo Estra, ha investito nel territorio del Comune di Ancona circa 10,3 milioni di euro per il potenziamento e l'ammodernamento della rete di distribuzione del gas. Per il 2026 sono previsti ulteriori interventi per circa 2,69 milioni.