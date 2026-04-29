Il Comune di Forlì testa l' intelligenza artificiale | una giornata tra teoria e laboratorio

Da forlitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Forlì ha organizzato una giornata dedicata all'intelligenza artificiale, che ha previsto sia sessioni teoriche sia momenti pratici in laboratorio. Durante l'evento, sono stati testati strumenti e modelli di lavoro dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di valutare le applicazioni possibili all’interno della pubblica amministrazione. La giornata si è concentrata su aspetti pratici e sulla sperimentazione diretta di queste tecnologie.

Non solo un approccio teorico, ma anche un momento concreto di messa alla prova degli strumenti e dei modelli di lavoro dell’intelligenza artificiale applicati alla pubblica amministrazione. La lunga giornata di formazione interna promossa dalla Direzione generale del Comune di Forlì, con la.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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