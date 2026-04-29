Il Comune di Forlì testa l' intelligenza artificiale | una giornata tra teoria e laboratorio

Il Comune di Forlì ha organizzato una giornata dedicata all'intelligenza artificiale, che ha previsto sia sessioni teoriche sia momenti pratici in laboratorio. Durante l'evento, sono stati testati strumenti e modelli di lavoro dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di valutare le applicazioni possibili all’interno della pubblica amministrazione. La giornata si è concentrata su aspetti pratici e sulla sperimentazione diretta di queste tecnologie.

Non solo un approccio teorico, ma anche un momento concreto di messa alla prova degli strumenti e dei modelli di lavoro dell’intelligenza artificiale applicati alla pubblica amministrazione. La lunga giornata di formazione interna promossa dalla Direzione generale del Comune di Forlì, con la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza Artificiale in sanità: dalla teoria alla pratica, il futuro che ci aspetta Giovani e intelligenza artificiale: un laboratorio per capire il presente con Sara BaranzoniIl pensiero della tecnica, laboratorio condotto da Sara Baranzoni, tratta della proliferazione di dispositivi tecnici e tecnologici in ogni sfera... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Forlì, la Casa della Comunità prende vita: presentato il progetto nato dall'ascolto del territorio; Comune di Forlì: sacchetti autoespandenti, avviata la seconda fase; Il Comune di Forlì testa l'intelligenza artificiale: una giornata tra teoria e laboratorio; Più accessibilità nella piscina di Forlì - SuperAbile. Il cuore di Forlì batte in MunicipioLe mura della sala consiliare hanno ospitato un dialogo che va oltre la semplice amministrazione, trasformandosi in un laboratorio di cittadinanza attiva dove le voci dei residenti diventano il motore ... forli24ore.it Forlì, un pool di tre realtà pronto a gestire il ciclodromoFine dell’attesa. Come aveva anticipato in occasione del Consiglio comunale l’assessore allo Sport Kevin Bravi, la soluzione per il futuro del ... corriereromagna.it Dal 17 giugno al 9 settembre 2026, ogni mercoledì sera, le vie del centro storico si animeranno con “A Spasso nel Tempo”, la nuova rassegna estiva dei Mercoledì nel Cuore, promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con Iscom Group. Dagli anni ’50 e ’ - facebook.com facebook