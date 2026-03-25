Sabato 28 marzo, dalle 15 alle 19, si svolge al Teatro Fèlix Guattari il settimo laboratorio gratuito dedicato ai giovani under 35, organizzato da Masque teatro con il sostegno dell’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri che affrontano il tema dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul presente, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per i partecipanti.

Il pensiero della tecnica, laboratorio condotto da Sara Baranzoni, tratta della proliferazione di dispositivi tecnici e tecnologici in ogni sfera della nostra esistenza. “Ma nonostante da sempre ci siamo formati nella cooperazione e coabitazione con tali dispositivi, il modo in cui si è realizzata l'invasione tecnopolitica da parte dell'intelligenza artificiale in tutte le sue varianti ha silenziosamente sconvolto molte delle abitudini cognitive, sensoriali, relazionali con cui sapevamo orientarci nel mondo - si legge nella presentazione dell'incontro -. Inoltre, se da un lato si è andati verso una sorta di naturalizzazione... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Giovani e intelligenza artificiale: un laboratorio per capire il presente con Sara Baranzoni

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