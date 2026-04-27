Melania Trump vedova in attesa la battuta riemersa dopo la sparatoria Lei furiosa con il comico Jimmy Kimmel | Vigliacco… – Il video

Dopo una battuta del comico Jimmy Kimmel rivolta a Melania Trump, definita “vedova in attesa”, il dibattito si è riacceso. La donna avrebbe reagito con rabbia, definendo il commento “vigliacco”. Su Truth, un ex presidente ha commentato l’episodio, definendo la battuta “ignobile incitamento alla violenza” e chiedendo all’emittente televisiva di licenziare l’autore dello scherzo.