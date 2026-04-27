Melania Trump vedova in attesa la battuta riemersa dopo la sparatoria Lei furiosa con il comico Jimmy Kimmel | Vigliacco… – Il video
Dopo una battuta del comico Jimmy Kimmel rivolta a Melania Trump, definita “vedova in attesa”, il dibattito si è riacceso. La donna avrebbe reagito con rabbia, definendo il commento “vigliacco”. Su Truth, un ex presidente ha commentato l’episodio, definendo la battuta “ignobile incitamento alla violenza” e chiedendo all’emittente televisiva di licenziare l’autore dello scherzo.
Quello del comico Jimmy Kimmel è solo un «ignobile incitamento alla violenza» scrive Donald Trump su Truth, che ora pretende dalla Abc il licenziamento in tronco dell’artista. Soprattutto per la battuta dedicata alla moglie Melania, anche lei durissima sui social dopo essere stata descritta come una «raggiante vedova in attesa», pochi giorni prima dell’ attentato fallito all’HIlton hotel durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Cosa ha detto Jimmy Kimmel su Melania Trump. Il monologo incriminato era andato in onda infatti tre giorni prima della serata a Washington, costruito come un finto discorso che il comico avrebbe tenuto proprio al gala dei giornalisti.🔗 Leggi su Open.online
Melania Trump CHALLENGE Into a Debate With Jasmine Crockett — Her Calm Response Silenced the Room!
Notizie correlate
Leggi anche: Melania Trump contro Jimmy Kimmel: “La sua retorica violenta divide il Paese”. Lui l’ha definita “vedova in attesa”
Leggi anche: Tutte le volte che Trump ha dato l’ultimatum di «due settimane», la battuta dell’odiato comico Jimmy Kimmel sulla tregua con l’Iran – Il video
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Melania Trump, la reazione scioccata agli spari nell'hotel: ecco le due parole che ha sussurrato; Alla cena dei corrispondenti anche Erika Kirk in lacrime; Jimmy Kimmel attacca ferocemente Trump: Una drama queen tremante che ha paura della comicità; Sparatoria alla Cena dei Corrispondenti, Erika Kirk va via in lacrime.
Kimmel: Melania Trump vedova in attesa. Il presidente e la First Lady: Va licenziatoParole durissime anche dalla First Lady. La retorica odiosa e violenta di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese, ha detto Melania Trump, tornando ad accusare il conduttore televisivo ... cremonaoggi.it
Donald e Melania Trump contro Jimmy Kimmel: Va licenziato subito da Abc e DisneyDuro scontro dopo la satira sulla Casa Bianca dopo l'attentato di Washington, con la first lady definita vedova in attesa ... huffingtonpost.it
Kimmel: "Melania Trump vedova in attesa". La First Lady: "Codardo da licenziare" x.com
Chi è la donna seduta accanto a Donald Trump durante la cena di gala interrotta dagli spari all'Hilton di Washington La domanda, ovviamente, non fa riferimento alla First Lady Melania Trump, ma alla commensale che sedeva alla destra del Presidente Usa. - facebook.com facebook