Jimmy Kimmel risponde a Melania Trump | D’accordo su stop retorica d’odio ne parli con suo marito

Durante un’intervista, un noto conduttore televisivo ha commentato la retorica d’odio, affermando di condividere il desiderio di ridurre i toni violenti nel discorso pubblico. Ha inoltre suggerito che una soluzione potrebbe essere affrontare direttamente il tema con il marito di una figura politica di rilievo. Le sue parole sono arrivate in risposta a una dichiarazione di un'altra figura pubblica, che aveva espresso preoccupazione sui toni utilizzati nel dibattito pubblico.

(Adnkronos) – "Sono d'accordo sul fatto che la retorica d'odio e violenta sia qualcosa da rifiutare, e penso che un bel modo di iniziare ad abbassare i toni sarebbe avviare una conversazione a riguardo con suo marito". Così Jimmy Kimmel, nella puntata della notte scorsa del suo show, ha replicato a Melania Trump, che per.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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