Dnata, grande azienda dei servizi aeroportuali di Dubai, ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Airport Handling, società che si occupa di gestione aeroportuale a Malpensa. L’operazione prevede un investimento di 25 milioni di euro destinati allo sviluppo tecnologico della compagnia. Con questa acquisizione, Dnata detiene ora il 100% di Airport Handling, consolidando la propria presenza nel settore aeroportuale milanese.

Il passaggio di testimone nei cieli milanesi è ora definitivo. Dnata (Dubai national air travel agency), colosso emiratino dei servizi aeroportuali, ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Airport Handling, la società nata dalle ceneri di Sea Handling. Dopo una scalata graduale iniziata negli scorsi anni, il gruppo arabo è passato dal 70% alla totalità delle quote azionarie (100%). L'acquisizione non è solo un cambio di assetto societario, ma porta con sé capitali freschi per il territorio. Dnata ha infatti confermato un piano di investimenti da 25 milioni di euro destinato specificamente all'aeroporto di Milano Malpensa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Colosso di Dubai si prende il 100% di Airport Handling: 25 milioni per il futuro tecnologico di Malpensa

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