Collettore Nord D' Asta Forza Italia | Sempre contrari allo scarico in mare a Sferracavallo gli emendamenti lo dimostrano

Il consigliere di Forza Italia ha dichiarato che il gruppo ha sempre espresso il suo dissenso allo scarico delle acque reflue nel mare di Sferracavallo. Quest’affermazione arriva in risposta agli attacchi ricevuti dal Movimento 5 Stelle riguardo al collettore Nord. Secondo il politico, gli emendamenti presentati alla settima circoscrizione confermano la posizione contraria del gruppo alla fuoriuscita di reflui marini.

“Sul collettore Nord abbiamo subito attacchi di tutti i tipi dal Movimento 5 Stelle, ma con gli emendamenti prodotti dal gruppo di Forza Italia alla settima circoscrizione abbiamo dimostrato di aver sempre avuto le idee chiare, e cioè che eravamo contrari allo scarico delle acque reflue nel mare.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Sferracavallo, assemblea cittadina contro il progetto del collettore nord: "No a ogni scarico nell'area marina protetta"Assemblea cittadina a Sferracavallo sul progetto del collettore nord, che prevede lo scarico delle acque reflue e piovane a Punta Matese.

Sferracavallo, il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese: scontro al ComuneSul collettore nord, che scaricherà le acque reflue e piovane a punta Matese (Sferracavallo), in piena Area marina protetta di Capo Gallo e Isola...