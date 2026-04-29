Il procedimento per il ripescaggio in serie C della Robur si fa più complicato dopo la pubblicazione da parte del Consiglio Federale dei criteri per le riammissioni e i ripescaggi, che si applicheranno in estate nel caso in cui alcune squadre aventi diritto non presentino domanda di iscrizione. La decisione riguarda le modalità con cui le società possono essere ammesse in una categoria dove le iscrizioni sono ancora aperte o incomplete.

Si complica terribilmente il già complicatissimo ‘sogno’ di ripescaggio in serie C della Robur. Nelle scorse ore il Consiglio Federale ha pubblicato i criteri per riammissioni e ripescaggi nella prossima estate in serie C qualora ci dovessero essere mancate iscrizioni delle aventi diritto. La priorità dei ripescaggi va come in passato a una nuova seconda squadra Under23, che però al momento non sembra esserci. Il secondo posto libero avrebbe a una formazione retrocessa dalla C alla D. Il terzo alla migliore formazione che uscirà dai playoff di serie D. In questo senso il Siena, ammesso che presenti domanda, sarebbe quasi sicuramente dietro...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso. Robur, ripescaggio in serie C con molti ostacoli

Notizie correlate

Milan Futuro, Pellegatti a sorpresa: “In caso di ripescaggio in Serie C si valuta il rifiuto …”Sul proprio profilo Instagram, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della situazione relativa al Milan Futuro.

Milan Futuro tra la Serie D e il possibile ripescaggio in Serie CChe stagione è stata per il Milan Futuro? La seconda squadra rossonera sta giocando in Serie D.