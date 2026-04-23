Su social media, Carlo Pellegatti ha riferito di aver ricevuto una voce riguardante il Milan Futuro e un eventuale ripescaggio in Serie C. Il commento è arrivato senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali e si concentra sulla possibilità che la società possa rifiutare questa opportunità. La notizia si aggiunge a una serie di indiscrezioni che circolano nel mondo del calcio, senza che siano stati annunci ufficiali o comunicati da fonti accreditate.

Sul proprio profilo Instagram, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della situazione relativa al Milan Futuro. Come noto, la promozione in Serie C è ormai possibile solo in caso di ripescaggi dopo mancate iscrizioni di qualche squadra. Se dovesse succedere, l'Under 23 rossonera sarebbe in buona posizione vista la normativa che in queste situazioni premia le secondo squadre. Ma secondo quanto riferito da Pellegatti, il Milan potrebbe valutare il rifiuto per rimanere ancora in Serie D. Scelta che avrebbe dell'assurdo visto che la Serie C sarebbe l'ideale per far crescere i talenti rossoneri in campionato professinistico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Pellegatti a sorpresa: “In caso di ripescaggio in Serie C si valuta il rifiuto …”

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