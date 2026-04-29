Il caso Minetti mette in fila una catena incredibile di decisioni prese alla ca**o

Il caso Minetti ha fatto emergere una serie di decisioni prese in modo frettoloso, spesso senza attenzione ai dettagli. Dopo anni, è comune idealizzare i ricordi del passato e sottovalutare le scelte attuali, anche se non sempre sono più accurate o ponderate. La vicenda ha portato alla luce errori e superficialità nella gestione di questioni legali e amministrative, rivelando come alcune decisioni siano state prese senza adeguate valutazioni.

Facile, dopo una certa età, idealizzare il passato e svalutare il presente per pregiudizio nostalgico (i laudatores temporis acti sono già perculati da Orazio nell’ Ars poetica ); ma rammentare che per secoli un tratto tipico della civiltà italiana fu il gusto del lavoro fatto bene sarà feticismo passatista o, invece, lucido realismo? Dalla bottega del Verrocchio alla Olivetti di Adriano, la tradizione era quella. L’inchiesta del Fatto sul caso Minetti mette in fila una catena così incredibile di decisioni prese alla cazzo di cane dalle autorità preposte che si finisce per dubitare, come minimo, della loro competenza. Per ragioni umanitarie...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso Minetti mette in fila una catena incredibile di decisioni prese alla ca**o Notizie correlate Caso Minetti, ora parla il procuratore Brusa: «Abbiamo attivato anche l’Interpol». Il dettaglio che mette in difficoltà Nordio«Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima... Famiglia del bosco, il Tribunale minorile replica: “Decisioni prese solo per i bambini”L'Aquila - Intervengono Cecilia Angrisano e David Mancini: le decisioni sulla famiglia del bosco sono state adottate esclusivamente per la tutela dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Blog | Il caso Minetti mette in fila una catena incredibile di decisioni prese alla ca**o; Caso Minetti, ora parla il procuratore Brusa: Abbiamo attivato anche l'Interpol. Il dettaglio che mette in difficoltà Nordio; Caso Minetti, la grazia si può revocare? A quali condizioni è possibile un provvedimento così eccezionale; Grazia a Minetti, Giannini: Gesto doveroso dimettersi, poi deciderà Meloni. Verifiche dell'Interpol sul caso della grazia a Minetti, 'il parere può cambiare'Il pg Nanni: 'Fatti gravissimi'. Se accertati gli atti ai pm. L'ex consigliera regionale: 'Tutto infondato' (ANSA) ... ansa.it Caso Minetti, la grazia si può revocare? A quali condizioni è possibile un provvedimento così eccezionaleL'atto di clemenza del Presidente della Repubblica in teoria non è revocabile, ma può essere sottoposto ad alcune condizioni. Ecco quali ... dire.it Caso Minetti, Balduzzi: “La revoca della grazia è sempre possibile ma questo caso non ha precedenti” x.com #dimartedi Chi è Nicole Minetti Il ritratto di Giorgio Mottola a diMartedì: "La gran cerimoniera del lato oscuro di Berlusconi". - facebook.com facebook