Famiglia del bosco il Tribunale minorile replica | Decisioni prese solo per i bambini

Il Tribunale minorile dell'Aquila ha risposto alle recenti dichiarazioni sulla famiglia del bosco, specificando che le decisioni sono state prese esclusivamente con l’obiettivo di tutelare i minori coinvolti. Cecilia Angrisano e David Mancini hanno ribadito che le misure adottate non hanno altri scopi e sono state motivate unicamente dalla tutela dei diritti e del benessere dei bambini.

L'Aquila - Intervengono Cecilia Angrisano e David Mancini: le decisioni sulla famiglia del bosco sono state adottate esclusivamente per la tutela dei minori. La vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”, che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito pubblico e mediatico, continua a far discutere. Sul caso è intervenuto ufficialmente il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, attraverso una nota congiunta firmata dalla presidente Cecilia Angrisano e dal procuratore della Repubblica per i minorenni David Mancini. Nel documento i magistrati sottolineano come il clamore mediatico che si è sviluppato attorno alla vicenda di Palmoli, in provincia di Chieti, sia stato accompagnato da commenti e giudizi spesso caratterizzati da toni aggressivi e da valutazioni ritenute inappropriate rispetto alla delicatezza della situazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco, il Tribunale minorile replica: “Decisioni prese solo per i bambini” Articoli correlati Famiglia nel bosco, il tribunale minorile replica alle polemiche: "Sul caso toni aggressivi""In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni... Caso della “famiglia nel bosco”, Meloni critica le decisioni del Tribunale dei Minorenni: “Ulteriore trauma per i bambini”La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” continua a far discutere e arriva anche al centro del dibattito politico nazionale. Contenuti utili per approfondire Famiglia del bosco il Tribunale... Temi più discussi: Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Bimbi nel bosco, ricorso dei legali contro il loro trasferimento e l'allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale. Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, l'appello del padre Nathan: Basta presidi e protesteIl padre dei tre bambini della famiglia nel bosco ha rivolto un appello a chi negli ultimi giorni ha espresso sostegno e organizzato proteste. la7.it Il ministro Tajani avrà letto almeno uno dei provvedimenti riguardanti la famiglia del bosco È in grado di contrastare nel merito quanto c'è scritto Oppure ripete formule vuote, perché alla fine ciò che conta è solo dare addosso ai magistrati, con l'alibi di difend x.com La vicenda della famiglia Del Bosco mi sembra davvero una cosa seria e triste. Mi verrebbe quasi da ridere, soprattutto ascoltando le dichiarazioni di Salvini e Meloni. Avete presente il decreto Caivano È stato firmato e approvato proprio dal governo Meloni e - facebook.com facebook