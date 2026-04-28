Caso Minetti ora parla il procuratore Brusa | Abbiamo attivato anche l’Interpol Il dettaglio che mette in difficoltà Nordio

Il procuratore ha annunciato che sono state avviate verifiche coordinate tra le forze di polizia nazionali e l’Interpol, con l’obiettivo di approfondire il caso Minetti. La collaborazione tra le diverse autorità è stata confermata, e le indagini sono state avviate con priorità. La notizia arriva in un momento in cui si cercano dettagli più precisi sulla vicenda, creando una certa preoccupazione nel settore giudiziario.

«Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell’Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull’autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all’estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria ». Queste le parole all’ANSA del sostituto procuratore della Corte d’Appello di Milano, Gaetano Brusa sul caso Minetti.🔗 Leggi su Open.online

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