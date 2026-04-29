Il caso Minetti imbarazza la destra perché le ricorda da dove viene

Il caso Minetti coinvolge una politica accusata di aver ricevuto finanziamenti illeciti e di aver dichiarato redditi non veritieri. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine da parte della magistratura, con diverse testimonianze e accertamenti fiscali in corso. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e articoli di giornale, creando un forte impatto nell’ambiente politico e mediatico. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche sulle fonti di finanziamento dei partiti.

Penso anzitutto, ma non solo, alla biografia di Giorgia Meloni, alla leggenda dell’underdog, e ai mille articoli che ci tocca leggere ogni giorno su una destra che con lei sarebbe giunta al governo per la prima volta, cogliendo o meno un’occasione storica, dopo decenni di emarginazione, esilio e persecuzioni. Il caso Minetti ci ricorda invece che in parlamento Meloni votò persino a favore della richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, in quanto Silvio Berlusconi avrebbe agito nelle sue funzioni di presidente del Consiglio, per scongiurare una crisi diplomatica, nella convinzione che la diciassettenne marocchina Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori, fosse la nipote del leader egiziano Hosni Mubarak.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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