Grazia a Nicole Minetti la revoca è possibile ma i precedenti pochi sono molto diversi da questo caso Ecco perché

Dopo l’esplosione del caso Minetti e la comunicazione ufficiale del Quirinale, si è aperto un dibattito sulla possibilità di revocare incarichi pubblici. La decisione di procedere dipende da precedenti giudizi, che sono pochi e molto diversi da questa situazione. Le autorità hanno reso pubblici i dettagli della vicenda, evidenziando le differenze rispetto ai casi passati e chiarendo i limiti delle azioni possibili.

Dopo l’esplosione del caso Minetti, e quindi della scelta del Quirinale di far sapere, con una nota pubblica, di aver chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia sui documenti sulla base dei quali è stato firmato il provvedimento di clemenza nei confronti della donna coinvolta nella vicenda “Olgettine”, ogni scenario diventa possibile. Se da un lato la procura generale di Milano si dice pronta a fare ulteriori accertamenti, incluse rogatorie all’estero (l’adozione di un bambino malato sarebbe il principale motivo umanitario su cui si basa la scelta per la clemenza), gli uffici tecnici del Colle stanno ragionando sulle alternative che si aprono a questo punto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della GiustiziaIl Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa per motivi umanitari a Nicole Minetti «su proposta favorevole del... Leggi anche: Nicole Minetti: annullata la pena, ha ricevuto la grazia da Sergio Mattarella Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia; Un Travaglio poco aggraziato. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: Urgenti verificheLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero: 'Urgenti verifiche' ... tg24.sky.it Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Cronaca. Grazia a Nicole Minetti, Quirinale: "Chiesta verifica a ministero della Giustizia" - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore” x.com