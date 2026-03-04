L’India festeggia Holi | cosa significa da dove viene la festa dei colori e perché in alcuni villaggi è stata vietata

L’India sta celebrando Holi, noto come il “Festival dei colori”, una tradizione antica che coincide con l’arrivo della primavera. La festa, molto vivace e affollata, si svolge in vari villaggi e città, dove le persone si lanciano polveri e acqua colorata. In alcuni luoghi, però, la celebrazione è stata vietata, e la festa si svolge in modo diverso o limitato.

È senza dubbio la festa più colorata del mondo ma Holi, spesso definito il “Festival dei colori”, è anche molto di più: è un’antica festa indiana che coincide con l’arrivo della primavera e simboleggia l’unione e la vittoria del bene sul male. Quest’anno la ricorrenza, la cui data varia in base alla luna piena di marzo, cade oggi, 4 marzo, e tutta l’India di prepara a grandi festeggiamenti. Si tratta di una festa molto antica: i primi testi a fare riferimento alla sua celebrazione risalgono al IV secolo a.C. Come molte ricorrenze, anche la storia di Holi affonda nel mistero e ancora oggi non si sa esattamente da quale dei due miti tragga origine. 🔗 Leggi su Open.online

