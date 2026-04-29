Il caso Minetti e il potere di grazia | come funziona l’atto di clemenza del presidente della Repubblica chi può chiederlo e quando si revoca

Il caso Minetti ha portato alla ribalta il tema del potere di grazia del Presidente della Repubblica. Secondo l’articolo 87 della Costituzione, il Capo dello Stato può, tramite un decreto, concedere la clemenza o commutare le pene. La richiesta di grazia può essere avanzata da soggetti interessati o dai loro rappresentanti, e la revoca di questa decisione può avvenire in determinate circostanze. La procedura e le condizioni sono definite dalla legge.

«L’articolo 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene ». È con questo richiamo alla legge fondamentale dello Stato che occorre inquadrare il terremoto istituzionale che dallo scorso febbraio 2026 è tornato a scuotere il Quirinale e via Arenula. Il caso di Nicole Minetti, a cui Sergio Mattarella ha concesso la grazia il 18 febbraio per ragioni umanitarie, ha riacceso i riflettori su un potere che affonda le radici nella storia profonda del diritto, ma che oggi deve fare i conti con la trasparenza delle procedure e la veridicità delle istruttorie ministeriali.🔗 Leggi su Open.online

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