Un uomo di 81 anni con una bandiera ucraina è stato allontanato da un corteo a Bologna. La vicenda si aggiunge ad altri episodi accaduti in diverse città italiane durante le manifestazioni del 25 aprile. A Milano, inoltre, è stata registrata la rimozione di membri della Brigata Ebraica dal corteo, suscitando reazioni e discussioni. La giornata commemorativa ha visto così eventi che hanno suscitato polemiche e tensioni.

Non c’è stata solo la cacciata della Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile di Milano a segnare con la vergogna una giornata che sarebbe dovuta essere di festa. A Bologna scene gravissime si sono registrate anche quando un anziano professore di 81 anni è stato allontanato dalle celebrazioni solo perché aveva con sé una bandiera dell’Ucraina. Lui è Tino Ferrari, per decenni docente all’università di Bologna, con pregressi studi a Milano e parte dell’Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna). Era lì con tre bandiere su un'unica asta: quella italiana, quella ucraina e quella europea. Ed è stato cacciato. E non era nemmeno la prima volta che accadeva, come ha spiegato lui stesso, ricordando il 2022, quando “ è accaduta una cosa simile ma leggera”, ha spiegato al Resto del Carlino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è l’81enne con la bandiera ucraina allontanato dal corteo di Bologna

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