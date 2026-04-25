Durante le celebrazioni del 25 aprile a Bologna, un uomo di 80 anni, attivista e insegnante in pensione, è stato rimosso dal corteo dopo aver mostrato una bandiera dell’Ucraina. La decisione ha suscitato reazioni di disapprovazione tra alcuni partecipanti e organizzatori, che hanno spiegato di aver preso il provvedimento per motivi legati alle regole dell’evento. Nessun altro dettaglio sulla situazione è stato reso pubblico.

Un professore in pensione è stato allontanato dal corteo del 25 aprile a Bologna perché aveva con sé una bandiera dell'Ucraina. "Ho telefonato a Tino Ferrari, il nostro iscritto di Bologna -classe 1944 - a cui è stato impedito di partecipare al corteo del 25 aprile da alcuni antagonisti perché portava le bandiere dell'Italia, dell'Europa e dell'Ucraina. A lui ho manifestato la solidarietà, la vicinanza e il ringraziamento di Italia Viva per aver testimoniato i valori di libertà e solidarietà che stanno alla base della nostra convivenza democratica e costituiscono il Dna della nostra identità riformista. Forza Tino", ha detto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile, attivista 80enne con la bandiera ucraina? Allontanato dal corteo, scatta l'indignazione

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