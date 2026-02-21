Carcere | prove di dialogo tra il Coordinamento Carcere Due Palazzi e il Dap
Il Coordinamento Carcere Due Palazzi di Padova ha incontrato a Roma il 18 febbraio i vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. La riunione si è concentrata sulle condizioni della struttura e sulla possibilità di migliorare i servizi offerti ai detenuti. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno presentato alcune richieste specifiche e avanzato proposte concrete per favorire un dialogo più costruttivo. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.
L'appuntamento era stato chiesto a seguito del repentino trasferimento, dopo anni di attività rieducative, realizzate dal Terzo settore in stretta collaborazione con l'istituzione, delle 22 persone detenute di Alta Sicurezza e il conseguente drammatico suicidio di uno di loro, Pietro Marinaro. Oltre a questo tema il Coordinamento ha posto il problema della progressiva trasformazione negli ultimi anni della Casa di Reclusione di Padova da istituto innovativo nell'ambito della rieducazione a istituto con detenuti con fine pena brevi e scarsa possibilità di investire risorse sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
