Carcere | prove di dialogo tra il Coordinamento Carcere Due Palazzi e il Dap

Il Coordinamento Carcere Due Palazzi di Padova ha incontrato a Roma il 18 febbraio i vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. La riunione si è concentrata sulle condizioni della struttura e sulla possibilità di migliorare i servizi offerti ai detenuti. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno presentato alcune richieste specifiche e avanzato proposte concrete per favorire un dialogo più costruttivo. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

L'appuntamento era stato chiesto a seguito del repentino trasferimento, dopo anni di attività rieducative, realizzate dal Terzo settore in stretta collaborazione con l'istituzione, delle 22 persone detenute di Alta Sicurezza e il conseguente drammatico suicidio di uno di loro, Pietro Marinaro. Oltre a questo tema il Coordinamento ha posto il problema della progressiva trasformazione negli ultimi anni della Casa di Reclusione di Padova da istituto innovativo nell'ambito della rieducazione a istituto con detenuti con fine pena brevi e scarsa possibilità di investire risorse sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Carcere, così il Due Palazzi è stato declassato e l'Alta sicurezza tolta. Tra droga, cellulari, inchieste. E si scalda il fronte politicoIl carcere di Padova ha perso il suo status di alta sicurezza. Carteggio segreto tra Roma e Padova: i due palazzi che si scambiarono lettere nel carcereGli ufficiali dei due palazzi del carcere di Padova si sono scambiati lettere in modo segreto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In carcere a Milano I Giochi della Speranza sulla scia delle Olimpiadi invernali; A Milano le Olimpiadi arrivano anche in carcere, i Giochi della Speranza nella Casa di Reclusione di Milano Bollate; Nuove prove di dialogo a Ginevra tra Russia e Ucraina (Il Fatto del giorno); Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala. Fuori e dentro: due mondi in dialogo. Una mostra alla Biblioteca civica di Alba racconta il mondo del carcereFuori e dentro: due mondi in dialogo. Inaugurata una mostra alla Biblioteca civica di Alba che racconta il mondo del carcere ... ideawebtv.it Carcere: Milano, inaugurata Porta della Speranza davanti al carcere di San Vittore. Dialogo tra arte, comunità carceraria e società civile(Milano) Una Porta della Speranza inaugurata – come prima di altre 7 – di fronte all’ingresso della Casa circondariale San Vittore Francesco Di Cataldo, proprio per indicare, nell’Anno del ... agensir.it Morti nel carcere di Castrogno, il Coordinamento Codice Rosso torna sul caso Venda e Di Rocco #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook Dirigenti penitenziari, presenza costante di psicologi in carcere. Il Coordinamento nazionale dopo l'ottavo suicidio di una detenuta #ANSA x.com