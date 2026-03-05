Nel centrodestra aretino torna a girare il nome di Comanducci | si cerca la quadra per il candidato sindaco

Nel centrodestra aretino si torna a discutere di Comanducci come possibile candidato sindaco, mentre i partiti cercano un accordo. La situazione politica locale si muove tra incontri e trattative, con alcuni esponenti che si fanno avanti per definire le alleanze. Le conversazioni sono intense e ogni soggetto cerca di portare avanti le proprie posizioni. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

"Commento scomodo? Zac: cancellato e bloccato". Scoppia la polemica social con la vicesindaca Sugar non molla: "Se devo levammi di torno, lo decido io. Per ora vado avanti" Dopo il passo indietro di Sugar nel centrodestra si torna a ragionare: tra Tanti e Merelli spunta di nuovo Comanducci per mette tutti d'accordo Ad Arezzo, quando si parla di elezioni, sembra sempre di stare al mercato del sabato: tutti che parlano, qualcuno che tratta e alla fine si cerca di capire chi porta a casa la sporta più piena. Dopo il passo indietro di Sugar, che ha deciso di fermarsi prima ancora di partire davvero, nel centrodestra si prova a rimettere insieme i cocci e a trovare un nome che vada bene un po' a tutti.