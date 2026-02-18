Marco Donati candidato a sindaco con cinque liste | ecco la coalizione Siamo aperti all' allargamento

Marco Donati, imprenditore di 45 anni, ha deciso di candidarsi a sindaco per via della crescente richiesta di rinnovamento nel Comune. La sua candidatura nasce dal desiderio di portare nuove idee e di coinvolgere più cittadini nel progetto civico che ha fondato sei anni fa. Donati ha già alle spalle esperienze nei partiti di centro-sinistra e come parlamentare, ma ora vuole puntare su un’alleanza più ampia. La sua coalizione comprende cinque liste e si apre alla possibilità di includere altri gruppi.

"Coraggio, determinazione e un grande amore per Arezzo, sono caratteristiche che ci hanno mosso in questi sei anni, ci sentiamo maturi per guidare la città" Imprenditore, 45 anni, grande passione per la politica, esperienze nei partiti del centro sinistra e anche come parlamentare e poi un progetto civico che ormai ha compiuto i suoi primi 6 anni di vita. Marco Donati è ufficialmente il candidato a sindaco della coalizione civica che comprende 5 liste e il sostegno di un'associazione. Tra di loro anche le componenti politiche di Azione, + Europa i repubblicani e il nuovo partito di Ora. "Marco Donati è la migliore persona che può ricoprire questo ruolo" è stato il motivo trascinante dell'incontro negli interventi dei responsabili di ogni lista.