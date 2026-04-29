Il Cama al Primo Maggio barese

Dal 1° al 3 maggio, il CAMA – Centro Assistenza Malati Aids – OdV ETS prenderà parte al Primo Maggio Barese, un evento che si svolgerà nel Parco 2 Giugno di Bari. La partecipazione è confermata per tutte e tre le giornate.

Nelle giornate dell’1, 2 e 3 maggio il CAMA – Centro Assistenza Malati Aids – OdV ETS, parteciperà al Primo Maggio Barese presso Parco 2 Giugno, Bari. Ci saranno attività di sensibilizzazione e di prevenzione all’interno dello stand informativo e vi sarà la somministrazione di test rapidi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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