Archi piange Luciano Cama | addio al commerciante custode di storie e ricordi del quartiere

Archi piange Luciano Cama, il commerciante che ha sempre custodito le storie e i ricordi del quartiere. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme tra chi lo conosceva e frequentava i suoi negozi. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre il quartiere si prepara a ricordarlo con un ricordo affettuoso.

Archi nel Dolore: Scompare il Commerciante che Custodiva la Memoria del Quartiere. La notizia della scomparsa di Luciano Cama ha scosso profondamente Archi, un quartiere situato nella zona nord di Reggio Calabria. L’evento, avvenuto nella mattinata del 7 febbraio 2026, ha lasciato un vuoto incolmabile in una comunità che vedeva in Cama non solo un commerciante, ma un vero e proprio pilastro della vita quotidiana e un custode della memoria locale. La cartoleria di fronte alla Chiesa di San Giovanni Battista, da decenni punto di riferimento per generazioni di abitanti, si è spenta insieme al suo titolare, lasciando un silenzio assordante dove prima risuonavano conversazioni, consigli e il semplice piacere di uno scambio umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

