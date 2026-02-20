Morto a 34 anni davanti alla sede di Sky dopo l'intervento di due vigilantes | Anche una persona sana sarebbe morta

Anche per il medico legale della parte civile, la pressione che i due vigilantes, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, hanno effettuato sul suo corpo avrebbe avuto conseguenze anche su una persona sana.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La morte di Giovanni Sala davanti alla sede di Sky e l’intervento due vigilantes: “Anche una persona sana sarebbe deceduta”

Leggi anche: Morto davanti alla sede Sky a Milano, il fratello di Giovanni Sala: “Per l’autopsia, senza percosse sarebbe vivo”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morire senza nome. Storie di chi ha vissuto la perdita e la scomparsa di un familiare; Scontro tra auto e pullman di linea. Morto un operaio di 34 anni; Il lavoro uccide per 40 euro al giorno; Cos’è il chroming e perché è pericoloso: la morte di un 11enne riaccende l’allerta sui social.

Scontro tra auto e pullman di linea. Morto un operaio di 34 anniLa tragedia si è consumata verso le 15,30 nei pressi di Trasanni. Traffico bloccato per ore. Il mezzo pubblico era vuoto, stava andando in magazzino. Illeso l’autista. Lungo lavoro dei Vigili del Fuoc ... msn.com

Vigile del Fuoco e padre di due bambine muore a 34 anni: chi era Giorgio Kennedy CobbeVallarsa in lutto per la morte a 34 anni di Giorgio Cobbe Kennedy, vigile del fuoco, marito amato e padre di due bambine piccole. nordest24.it

La Stampa. . Eric Dane, l’attore noto per “Grey's Anatomy” e “Euphoria”, è morto a 53 anni. Dane era diventato celebre nei panni del dottor Mark Sloan in “Grey’s Anatomy” e in seguito aveva interpretato Cal Jacobs in “Euphoria”. Ha recitato anche in “The Last - facebook.com facebook

Trovato morto in casa a 32 anni: tragedia in Toscana - Federico era un infermiere del 118 x.com