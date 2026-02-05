Il calvario di una donna per curarsi il tumore al seno | Ora servono 4 prenotazioni invece di una all'Asl

Una donna racconta il suo calvario per trovare una cura. Ora deve fare quattro prenotazioni invece di una sola all’Asl, e questo le ha complicato la vita. I medici dell’Anaao Assomed denunciano che l’organizzazione attuale costa più tempo e fatica alle pazienti oncologiche. Secondo loro, il sistema con il percorso unico spezzettato in più appuntamenti non funziona e crea solo più problemi alle persone che hanno già abbastanza da affrontare.

La denuncia dei medici dell'Anaao Assomed: "Dall'Asl scelta anti-economica. Il percorso unico è stato spezzettato in quattro, più prenotazioni e più spostamenti per le pazienti oncologiche".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Tumore Al Seno “Palpare una donna sotto il seno non è molestia”: Procura Biella archivia accuse contro responsabile di reparto La Procura di Biella ha richiesto l'archiviazione delle accuse di molestie sessuali nei confronti di un responsabile di reparto, denunciato da una dipendente. Jorge Martin racconta il suo calvario: “Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d’acqua” Jorge Martin ha aperto il suo cuore, raccontando il calvario vissuto quest’anno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tumore Al Seno Argomenti discussi: Il calvario di Daniela, risarcita dopo la chemio per un tumore inesistente: Ora sto male davvero; Napoli, il calvario di Anguissa: slitta ancora il rientro; Il calvario e la morte di Lorenzo Malaraggia, la moglie: Niente attenzione negli ospedali, voglio la verità per nostro figlio; Convinta a sposare un cugino e picchiata dai suoceri se non cucinavo bene, il calvario di una 19enne a Torino. Il calvario di Stefano Tonut: «Recupero lento e senza medicinali. Non vedo l'ora di giocare»Il calvario di Stefano Tonut è arrivato alla fine. Fermo dal 23 novembre - quando gli è stata diagnosticata un'infezione acuta al fegato per una contaminazione alimentare virale - ... pianetabasket.com Mara Venier, il calvario del marito Nicola Carraro: Ero in fin di vita, lei mi ha salvatoIn ospedale dissero che stavo morendo: il dramma di Nicola Carraro, marito di Mara Venier ... comingsoon.it L’Asl di Pisa la risarcirà con 470 mila euro, ma il calvario di Daniela Montesi continua: «Avrei voluto essere davanti ai giudici perché vedessero cosa sto subendo» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.