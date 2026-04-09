Carlo Calenda ha commentato il centrosinistra, affermando che non è ancora pronto a governare e paragonando la situazione a una “corrida”. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione politica, con critiche rivolte alla mancanza di una visione chiara da parte dei rappresentanti dell’area di centrosinistra. La sua analisi evidenzia un giudizio severo sulla capacità di questa formazione politica di assumere responsabilità di governo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche sulla mancanza di visione. Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha espresso un duro giudizio sul centrosinistra, sostenendo che non sia ancora in grado di assumere la guida del Paese. Le dichiarazioni arrivano a margine dell’intervento in Parlamento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo Calenda, il problema principale è l’assenza di una linea chiara: “Non esiste una strategia concreta né sull’energia né sulla collocazione internazionale”, ha affermato, sottolineando una carenza di progettualità su temi cruciali. Attacco a Conte e alle posizioni sull’Ucraina. Nel suo intervento, Calenda ha criticato anche Giuseppe Conte, accusandolo di incoerenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Calenda attacca: “Il centrosinistra non è pronto a governare. Sento sempre una sorta di corrida”

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