Psg che tonfo col Monaco! Il Real vince al fotofinish è Bayern show anche con le riserve
Il Paris Saint-Germain subisce una sconfitta per 3-1 in casa contro il Monaco, in una partita che ha visto i francesi dominare senza riuscire a evitare il ko. Il Real Madrid vince all'ultimo secondo contro una squadra avversaria, mentre il Bayern Monaco, anche con le riserve, conquista una vittoria convincente contro il Moenchengladbach, che perde ancora Neuer a causa di un infortunio.
Nell'anticipo del venerdì un Bayer 2.0, senza molti titolari, cala il poker casalingo contro il Monchengladbach e vola a +14 sul Borussia Dortmund, impegnato sabato alle 18.30 contro il Colonia. Vittoria al sapore di rinascita per il Monaco che batte in trasferta un Psg ancora nettamente in ritardo. I monegaschi salgono al 5° posto, resta 1ª la squadra di Luis Enrique, però. Tre punti pesantissimi per il Real Madrid conquistati in extremis contro il Celta Vigo. La squadra di Arbeoloa si porta a -1 dalla vetta in attesa del Barcellona, in trasferta a Bilbao. Il Liverpool vendica la sconfitta di martedì e batte 3-1 il Wolverhampton in FA Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
