Il bravo ragazzo non c’è più Trump col mitragliatore sui social provoca e avverte il regime iraniano

Un’immagine pubblicata su Truth social da Donald Trump ha attirato l’attenzione, con il suo stile che ricorda una locandina di un film d’azione. Nel post, l’ex presidente ha scritto un messaggio rivolto al regime iraniano, provocando e avvertendo senza mezzi termini. L’immagine mostra una figura armata, creando un effetto visivo forte e diretto, che ha suscitato molte reazioni sui social.

L’ultima grafica pubblicata su Truth social da Donald Trump sembra la locandina di un film d’azione, ma non lo è. Il presidente americano appare con gli occhiali da sole, in smoking e con un mitragliatore in mano. Alle sue spalle c’è un paesaggio devastato dalle fiamme dei bombardamenti americani. Un’immagine dai toni forti, che riassume con la tattica del meme il suo ultimo avvertimento al regime della Repubblica islamica, che «non riesce a darsi una mossa. Non sanno come firmare un accordo non-nucleare. Farebbe bene a svegliarsi presto». Ma ciò che colpisce di più è la descrizione nera dell’immagine, che si estende sulla parte alta: «Il bravo ragazzo non c’è più».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Il bravo ragazzo non c’è più”, Trump col mitragliatore sui social provoca e avverte il regime iraniano Notizie correlate Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: “Il Bravo ragazzo non c’è più”(Adnkronos) – Donal Trump con la mitragliatrice in mano, sullo sfondo di un paesaggio devastato da bombardamenti. Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice: “Il bravo ragazzo non c’è più”Trump torna a minacciare l’Iran e lo fa con l’ennesima immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: Il Bravo ragazzo non c’è più; Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: Il Bravo ragazzo non c’è più; Guerra Iran, Trump: Offriamo accordo equo: accettino o distruggeremo centrali e ponti; Trump: Ultima chance, poi distruggo tutto. L'Iran: Se c'è il blocco navale non trattiamo. Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: Il Bravo ragazzo non c’è più(Adnkronos) – Donal Trump con la mitragliatrice in mano, sullo sfondo di un paesaggio devastato da bombardamenti. E’ l’immagine ... cremonaoggi.it Iran, Trump torna alle minacce, posta una sua foto col fucile e avverte: Basta fare il bravo ragazzoRoma, 29 apr. (askanews) – No more Mr Nice Guy: basta fare il bravo ragazzo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha corredato il suo ultimo post di Truth sull’Iran con una foto esplicativa ... askanews.it #TG2000 - Donald Trump pensa ad un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz per impedire l’export di petrolio della Repubblica Islamica. Una pressione economica che secondo gli Stati Uniti potrebbe costringere gli Ayatollah ad accettare lo stop al progra - facebook.com facebook Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: "Il Bravo ragazzo non c'è più" x.com