Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat

A Roma è stato sgomberato il centro sociale L38 Squat nel quartiere Laurentino 38. Le autorità hanno rimosso le persone presenti nell’edificio, che era occupato senza titolo. Durante l’operazione, il prefetto Giannini ha confermato il recupero di cinquanta alloggi di edilizia popolare, che erano stati occupati illegalmente. L’intervento si è svolto senza particolari problemi.

nel quartiere Laurentino 38. Per il prefetto Giannini recuperati 50 alloggi di edilizia popolare. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat Notizie correlate Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anniProseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 aprile le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato),... Roma, blitz della Polizia nel centro sociale L38 SquatL’operazione, coordinata dalla Questura di Roma, è stata preceduta da un’attività di analisi informativa e di mappatura delle criticità, con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anni; Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immagini; Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immagini; Sgomberato un centro sociale a Roma, 'recuperati 50 alloggi popolari'. L38 Squat: sgomberato il centro sociale a Roma | Occupanti barricati sul tetto: Scendiamo a una condizioneSgomberato il centro sociale L38 Squat a Roma: gli attivisti si sono barricati sul tetto in un presidio pacifico e solidale ... ilsussidiario.net VIDEO| Roma, sgomberato il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38: gli attivisti salgono sul tettoÈ stato sgomberato questa mattina il centro sociale 'L38 Squat' al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti ... dire.it Roma, sgomberato L38 Squat Polizia e ATER demoliscono uno storico luogo di lotta e mutualismo mentre il quartiere resta segnato da case vuote, degrado e assenza di manutenzione x.com È stato sgomberato questa mattina il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti. A partire dalle 7, contigenti della polizia in tenuta antisommossa, agenti della Digos e della squadra mobile di Roma Capital - facebook.com facebook