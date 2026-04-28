Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat

Da tv2000.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stato sgomberato il centro sociale L38 Squat nel quartiere Laurentino 38. Le autorità hanno rimosso le persone presenti nell’edificio, che era occupato senza titolo. Durante l’operazione, il prefetto Giannini ha confermato il recupero di cinquanta alloggi di edilizia popolare, che erano stati occupati illegalmente. L’intervento si è svolto senza particolari problemi.

nel quartiere Laurentino 38. Per il prefetto Giannini recuperati 50 alloggi di edilizia popolare. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

sgomberato a roma il centro sociale l38 squat
© Tv2000.it - Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat

Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat

Video Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat

Notizie correlate

Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anniProseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 aprile le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato),...

Roma, blitz della Polizia nel centro sociale L38 SquatL’operazione, coordinata dalla Questura di Roma, è stata preceduta da un’attività di analisi informativa e di mappatura delle criticità, con...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anni; Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immagini; Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immagini; Sgomberato un centro sociale a Roma, 'recuperati 50 alloggi popolari'.

l38 squat sgomberato a roma ilL38 Squat: sgomberato il centro sociale a Roma | Occupanti barricati sul tetto: Scendiamo a una condizioneSgomberato il centro sociale L38 Squat a Roma: gli attivisti si sono barricati sul tetto in un presidio pacifico e solidale ... ilsussidiario.net

l38 squat sgomberato a roma ilVIDEO| Roma, sgomberato il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38: gli attivisti salgono sul tettoÈ stato sgomberato questa mattina il centro sociale 'L38 Squat' al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti ... dire.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.